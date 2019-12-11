Скандального продюсера “Грибів” внесли до бази "Миротворця"

Українського продюсера Юрія Бардаша, який в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю заявив про утиски російськомовних громадян в Україні, внесли до бази центру “Миротворець”.

Про це йдеться на сайті організації.

Внесення Бардаша до бази “Миротворця” мотивують його антиукраїнською пропагандою та маніпулюванням суспільно значущою інформацією.

Бардаш — уродженець Алчевська Луганської області, український продюсер, хореограф і співак, засновник продюсерського центру "Кружева м'юзик" (Kruzheva Music). Також Бардаш є продюсером російськомовних проєктів, зокрема, Quest Pistols, Quest Pistols Show, "Грибы", "Нервы", Луна. На сьогодні відомий і як соліст проєкту YOURA.

Як повідомлялося, на початку грудня 2019 року Бардаш дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, в якому на прохання пояснити причини подій на Донбасі, відповів, що протягом останніх п’яти років спостерігає “максимальне свавілля в цій країні” в Україні.

Окрім того, Бардаш заявив, що в Україні “заборонили всі російські школи або скасували” і що, за його спостереженнями, “відчувається жорсткий тиск на цих (російськомовних - ред.) людей”.

Також він несхвально висловився стосовно знесення в Україні пам'ятників радянським лідерам і перейменування вулиць на честь героїв національно-визвольних рухів. За словами Бардаша, “у нас всі пам’ятники зносять, вулиці називають іменами людей, які, коли німці приходили в Україну, допомагали їм, вони ставали на керівні посади, есесівські батальйони”, і що в зараз українцям “нав'язуються” “трішки інших героїв в країні”.