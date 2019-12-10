Сайт "Миротворець" закриває свої сервери

Центр "Миротворець" сьогодні зупиняє свої сервери, а доступ до даних тимчасово матимуть лише окремі категорії користувачів.

Про це йдеться на сайті "Миротворця".

"Увага! Сьогодні о 18:00 ми повністю зупиняємо сервери Миротворця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про сайт myrotvorets.center та всі його дзеркала.

"Доступ до відомостей про об’єкти нашого дослідження у розділі Чистилище буде тимчасово забезпечений лише для окремих категорій користувачів на визначеному закритому ресурсі", - повідомляє "Миротворець".

Також підкреслюється, що всі інші проєкти Центру працюватимуть і надалі у відкритому і доступному режимі.

Центр "Миротворець" — неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Створений навесні 2014 року. В своїй роботі особливу увагу Центр приділяє проявам терористичної та сепаратистської діяльності на території України.