Сайт "Миротворець" закриває свої сервери
Про це йдеться на сайті "Миротворця".
"Увага! Сьогодні о 18:00 ми повністю зупиняємо сервери Миротворця", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що йдеться про сайт myrotvorets.center та всі його дзеркала.
"Доступ до відомостей про об’єкти нашого дослідження у розділі Чистилище буде тимчасово забезпечений лише для окремих категорій користувачів на визначеному закритому ресурсі", - повідомляє "Миротворець".
Також підкреслюється, що всі інші проєкти Центру працюватимуть і надалі у відкритому і доступному режимі.
Центр "Миротворець" — неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Створений навесні 2014 року. В своїй роботі особливу увагу Центр приділяє проявам терористичної та сепаратистської діяльності на території України.