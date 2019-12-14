Епіфаній закликав Філарета до примирення

На Соборі з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви, який відбувся у Національному заповіднику "Софія Київська", прописали у постанові заклик до почесного Патріарха Філарета та його оточення до примирення.

Про це Блаженнійший митрополит київський і всієї України Епіфаній поінформував на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Почесний патріарх Філарет був відсутній на Соборі. У постанові ми навіть прописали, що закликаємо почесного Патріарха та його оточення до примирення і припинення самоізоляції, ствердивши гарантії положення почесного Патріарха Філарета і забезпечення умов його життя та діяльності у зв'язку із завершенням процедури ліквідації релігійної організації Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату”, - сказав Епіфаній.

Митрополит повідомив про остаточне юридичне припинення релігійних організацій "Київська патріархія УПЦ КП" та "Патріархія УАПЦ". Але, згідно з рішенням синоду ПЦУ, Філарет має право пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, 36, та має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва.

Читайте також: Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ

Епіфаній, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що тривалий час не спілкувався із патріархом. ”Після проведення так званих роз'єднавчих зборів у Володимирському соборі у нас не було спілкування”, - сказав він.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу, ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.