Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ

На засіданні архієрейського Собору Православної церкви України в суботу, 14 грудня, митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська патріархія УПЦ КП" та "Патріархія УАПЦ".

Про це повідомив у Facebook речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря.

"На засіданні архієрейського Собору митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська патріархія УПЦ КП" та "Патріархія УАПЦ", - зазначив Зоря.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ПЦУ проводить у Національному заповіднику "Софія Київська" розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

Раніше, 5 грудня 2019 року, пресслужба ПЦУ повідомила про завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату".

У грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу, ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.