Зеленський призначив довічні стипендії діячам освіти
Указ
Укрінформ
Президент підписав указ про призначення довічних державних стипендій шістьом видатним діячам освіти.
Указ №907/2019 оприлюднено на сайті глави держави.
«Постановляю: призначити довічні державні стипендії видатним діячам освіти, які досягли сімдесятирічного віку», - йдеться в документі.
Довічні державні стипендії призначені:
- кандидату фізико-математичних наук, професору, відміннику народної освіти України Людмилі Білоусовій;
- заслуженому вчителеві Української РСР Юрію Глушку;
- докторові історичних наук, професору, заслуженому працівникові народної освіти України Сергію Клапчуку;
- кандидату географічних наук, доценту, відміннику освіти України Едуарду Палієнку;
- доктору технічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України Михайлу Рищенку;
- заслуженому працівнику народної освіти України Павлові Сосюрченку.
Фото: president.gov.ua