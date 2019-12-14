Зеленський призначив довічні стипендії діячам освіти

Зеленський призначив довічні стипендії діячам освіти

Указ
Укрінформ
Президент підписав указ про призначення довічних державних стипендій шістьом видатним діячам освіти.

Указ №907/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

«Постановляю: призначити довічні державні стипендії видатним діячам освіти, які досягли сімдесятирічного віку», - йдеться в документі.

Довічні державні стипендії призначені:

  • кандидату фізико-математичних наук, професору, відміннику народної освіти України Людмилі Білоусовій;
  • заслуженому вчителеві Української РСР Юрію Глушку;
  • докторові історичних наук, професору, заслуженому працівникові народної освіти України Сергію Клапчуку;
  • кандидату географічних наук, доценту, відміннику освіти України Едуарду Палієнку;
  • доктору технічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України Михайлу Рищенку;
  • заслуженому працівнику народної освіти України Павлові Сосюрченку.

Фото: president.gov.ua

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