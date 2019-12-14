Підозрювані у вбивстві Шеремета згадували якогось покровителя - Аваков

Особи, яких підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, у розмовах згадували якогось «покровителя», котрий нібито мав їх захистити від слідства.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», заявив Арсен Аваков передає кореспондент Укрінформу.

«У розмові наших підозрюваних є декілька сторінок тексту, де вони апелюють до якогось покровителя, який їх має витягнути та захистити. Так, ми уважно на це дивимося», - сказав Аваков.

За словами міністра, цей злочин було підготовлено дуже ретельно.

«Тобто це багатофакторний злочин: розвідка, відхід, побудова маршруту, сховалися після злочину… Пан Антоненко перед цим чомусь весь день грався тим, що фотографував у цьому кварталі просто машини, що стояли. Нащо, здавалося б? Тому що, мабуть, їм була цікава наша гіпотеза – створити такі «дублі» машин. Заїхав, наприклад, автомобіль Фольксваген з такими ж номерами. Поліція потім після злочину перевіряє, чий автомобіль, може, чужак заїхав? А, це автомобіль Васі, який тут постійно паркується. Тобто, вони створювали ці «дублі». Це дуже складний технічний злочин», - зазначив керівник МВС.

Як повідомлялося, 12 грудня Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.