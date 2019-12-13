Не була в Україні: адвокат каже, що відеодокази проти Дугарь сумнівні

Один із адвокатів Яни Дугарь, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, стверджує, що Дугарь не могли сфотографувати в Україні 11 липня 2019 року для того, щоб потім це зображення експерти порівнювали з іншими матеріалами, оскільки Дугарь не було в Україні у цю дату.

Про це адвокат заявив у суді під час обрання запобіжного заходу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Адвокат прокоментував комплексну судово-психологічну та портретну експертизу, датовану 21 листопада 2019 року, на якій зафіксована молода жінка.

За словами адвоката, порівнювалися відео з камер, які зібрала сторона обвинувачення, зокрема, відео, зафіксоване 18 липня 2016 року, і 15 липня цього ж року.

“Інший відеозапис, з яким вони порівнюють і співставляють особу, був зафіксований вже 11 липня 2019 року, і на ньому зафіксована жінка. І вони обличчя цієї людини порівнюють з людиною, яка була зафіксована у липні 2016 року неподалік місця вчинення злочину. Порівнявши обличчя особи, яка була зафіксована у липні 2016 року і у липні 2019 року, експерти роблять висновок, що ці ознаки належать одній і тій же особі, і відповідно, що я так розумію, що це єдиний доказ, бо іншого у цих матеріалах немає, яким чином можна сюди до цієї справи притягнути Яну Дугарь; більше того, в цій експертизі ніде не згадується її ім'я, прізвище тут ОСОБА-1 і ОСОБА-2”, - зазначив адвокат.

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Він наголосив, що у захисту є аргументи, які взагалі спростовують, що Яна Дугарь могла бути на зображенні, яке датоване 11 липня 2019 року.

“Ми суду надали копії документів і підтверджуємо, що Яна була по 13 липня за кордоном і тільки 13 липня 2019 року вона прибула в Україну. Є паспорт, є відмітки, також це підтверджують відповідні квитки на авіапереліт, що вона виїхала з України 16 червня і повернулася 13 липня. Вона була на території Румунії, Італії, її на той момент, коли було зроблено зображення, яке досліджували експерти і з яким співставляли, і нібито будуть стверджувати, що воно належить Яні”, - сказали захисники.

Також на засіданні прокуратура заявила клопотання про обрання Дугарь запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Захист у свою чергу заявив, що вважає клопотання необґрунтованим, таким, що не підлягає задоволенню, і попросив суд відмовити у задоволенні цього клопотання у повному обсязі.

На їх думку, злочин, який інкримінують Дугарь, не доводиться взагалі матеріалами справи.

Також один із адвокатів заявив, що у клопотанні щодо запобіжного заходу та повідомленні про підозру немає таких двох важливих слів, як “мета”, і “мотив”, “хоча це одні із ключових обставин, які мають бути встановлені стороною обвинувачення відповідно до 91 статті Кримінально-процесуального Кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляв Укрінформ, представники ГПУ вручили повідомлення про підозру військовій медсестрі, що була в зоні АТО, Яні Дугарь у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

12 грудня поліція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета.