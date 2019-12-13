Балуху в Латвії показали фермерські господарства

Колишній бранець Кремля кримський фермер Володимир Балух знайомиться із сільгосппідприємствами Лієлвардського краю Латвії.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу сам Балух.

«Зараз їжджу Латвією. Вже побував у кількох фермерських господарствах. Дуже цікаво знайомитися з латвійською системою хуторів, взаємовідносинами з державою, корисно дивитися, як тут люди кооперуються в сільському господарстві. Стільки вражень, з цими знаннями треба, як кажуть, “переночувати”», - сказав Балух.

Він також подякував українським активістам в Латвії, котрі допомогли організувати цю поїздку, перш за все - Ренаті Кушнарчук, яка брала участь в акціях під російським посольством з вимогою звільнення українських політв’язнів.

Балух відвідав сільгосппідприємства Латвії / Фото: Ренат Кушнарчук

«Ми з Володимиром Балухом подорожуємо Лієлвардським краєм (латвійський історичний регіон Відземе). Зараз перебуваємо в Юмправі. Плануємо сьогодні ж відвідати найбільший сільськогосподарський кооператив Латвії. Для українців цей досвід дуже корисний. У нас ця сфера ще “в дитячих чоботах”», - поділилися Кушнарчук.

Інша українська активістка в Латвії Тетяна Лазда нагадала, як перебуваючи у російські в’язниці Балух писав їй, що хотів би ознайомитися із сільським господарством Балтії.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня група колишніх українських політичних в’язнів РФ, які перебувають на реабілітації у Латвії разом з членами родин, на запрошення місцевого латвійського самоуправління відвідала місто Огре з великою програмою візиту.

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10 грудня до Латвії прибули десять бранці Кремля, звільнені в результаті обміну 7 вересня: Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Микола Карпюк, Святослав Клих, Олександр Кольченко, Артур Панов, Євген Панов, Олексій Сизонович, Роман Сущенко. Деякі прилетіли зі своїми близькими, тому загальна кількість прибулих - 17. Олег Сенцов має прибути пізніше, наприкінці тижня.

Упродовж перебування українців у Латвійській Республіці відбудеться їх спілкування з керівництвом держави. Зокрема плануються зустрічі зі спікером Сейму Інарою Мурнієце та головою МЗС Едгаром Ринкевичсом.

Спільна велика зустріч визволених бранців Кремля з українською громадою Латвії запланована на 19 грудня.

Як відомо, 7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.