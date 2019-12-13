Колишні бранці Кремля відвідали місто Огре у Латвії

У четвер колишні українські політичні в’язні Росії, які перебувають на реабілітації у Латвії разом з членами родин, на запрошення місцевого латвійського самоуправління відвідала місто Огре.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прибувши в Огре, українська група зустрілася з керівництвом міського самоуправління, ознайомилася з досвідом місцевого самоврядування. Корисним було відвідання Центру професійної підготовки, Огрського технікуму, де учасники ознайомилися з сучасними інноваційними підходами у сфері освіти та викладання за різними напрямками.

Також була цікава оглядова екскурсія містом. Колишні політв’язні та їх близькі відвідали визначні культурні та історичні пам’ятки, зокрема, історичний музей "Маєток Тінужі", де серед іншого представлена експозиція, присвячена борцям за свободу країни, латиським стрільцям.

На завершення візиту відбулася зустріч з жителями міста Огре. Українці розповіли свої історії життя, ув'язнення та визволення, і донесли до присутніх об'єктивну інформацію щодо поточних подій в Україні.

Колишні бранці Кремля в Огре / Фото: Посольство України в Латвії

Посольство України в Латвії, яке опікується перебуванням української групи в країні, висловило щиру подяку самоуправлінню міста Огре за гостинність.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня до Латвії прибули десять бранці Кремля, звільнених в результаті обміну 7 вересня: Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Микола Карпюк, Святослав Клих, Олександр Кольченко, Артур Панов, Євген Панов, Олексій Сизонович, Роман Сущенко. Деякі прилетіли зі своїми близькими, тому загальна кількість прибулих - 17. Олег Сенцов має прибути пізніше, наприкінці тижня.

Упродовж перебування українців у Латвійській Республіці відбудеться їх спілкування з керівництвом держави. Зокрема плануються зустрічі зі спікером Сейму Інарою Мурнієце та головою МЗС Едгаром Ринкевичсом.

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Спільна велика зустріч визволених бранців Кремля з українською громадою Латвії запланована на 19 грудня.

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.