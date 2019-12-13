Грецька діаспора вимагає від РФ припинити тиск на Афіни через визнання ПЦУ

Громадська організація “Союз греків України” зробила заяву, в якій різко засудила факти втручання РФ у грецько-українські міжконфесійні та релігійні відносини.

Заява оприлюднена на сайті Київського міського товариства греків ім. Костянтина Іпсіланті.

“Як нам стало відомо з публічної заяви ексміністра оборони Греції Камменоса, російська влада намагається вплинути на уряд Греції, Елладську православну церкву та Вселенський патріархат для анулювання рішення церков щодо визнання Православної церкви України... Як Україна, так і Греція, і Росія є світськими державами, в яких релігійна та громадська сфери є відділеними від влади та політики. Рішення Елладської православної церкви про визнання ПЦУ не є політичним, тому використовувати з боку Росії вказану тематику для впливу на Грецію є низько, неетично та зухвало”, - йдеться у заяві.

Її автори підкреслили, що від таких дій передусім страждає грецька громада України, яка з визнанням ПЦУ релігійною громадою Греції, отримала можливість проводити богослужіння грецькою мовою - ту можливість, яку греки України втратили ще у ХVІІ столітті.

“З визнанням Елладською церквою ПЦУ греки України отримали додаткові можливості для відновлення своєї культури, історії, традицій та релігії. Ми отримали потужну підтримку з боку ПЦУ для того, щоб вся Україна побачила визначне місце грецької громади в її державотворчих процесах, становленні, зміцненні”, - наголошується у документі.

Грецька громада України звернулася до російських політиків та громадських діячів з проханням припинити тиск на Грецію та Елладську православну церкву, поважати суверенне право населення України, зокрема етнічних греків, на отримання своєї незалежної Церкви.

Вона також закликала владу Греції врахувати, що рішення про визнання ПЦУ стало для греків України чи не найвизначнішою подією останнього тисячоліття у питанні грецько-українських відносин.

Заява підписана першим віцепрезидентом ГО Союз греків України”, професором, доктором наук з державного управління, заслуженим діячем науки і техніки України Миколою Корецьким

Як повідомляв Укрінформ, грецький правий політик-євроскептик Панос Камменос, тісно пов’язаний з Росією, відверто визнав, що перед рішенням Церкви Греції визнати Православну церкву України, тиснув на архієпископа Єроніма, вимагаючи не допустити ухвалення цього рішення.