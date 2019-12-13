Грецький політик визнав, що намагався заблокувати визнання ПЦУ в інтересах Росії

Грецький правий політик-євроскептик Панос Камменос, тісно пов’язаний із РФ, визнав, що перед рішенням Церкви Греції визнати ПЦУ, тиснув на архієпископа Єроніма, вимагаючи не допустити цього.

Про це повідомляє видання Orthodox Times, яке цитує на Facebook речник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря).

“Колишній міністр національної оборони Греції та голова правої євроскептичної партії “Незалежні греки” (ANEL) Панос Камменос здійснив 10 грудня безпрецедентний напад на архієпископа та всіх членів єпископату Грецької церкви, назвавши їх “злочинцями”, - пише Orthodox Times.

Як зазначається, виступаючи на заході, організованому “Інститутом геополітичних досліджень” з питань геополітичних зрушень на сході Середземномор'я, Панос Камменос стверджував, що якщо будь-який Егейський острів “буде втрачений” у наступний період, архієпископ та Священний Синод будуть винні через визнання Православної церкви України та підрив союзу з Росією.

“Якщо що-небудь станеться в найближчі кілька місяців, Священний Синод нестиме всю відповідальність за припинення гарантій, наданих Росією через визнання незаконної Церкви України”, - заявив Камменос.

Він додав: “Архієпископ та ієрархи Священного Синоду вчинили злочин, коли на останньому засіданні [Собору] ієрархів вони визнали незаконну Церкву України до того, як це зробили Єрусалимський та Олександрійський патріархати. Хоча я попередив архієпископа та ієрархів, що якщо Греція поступиться тиску і першою визнає Церкву України,.. Росія скасує гарантії щодо неокупації будь-якого грецького острова на основі домовленостей, укладених з нею”.

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Колишній міністр заявив, що “особисто попередив архієпископа” і, по суті, є першим чиновником, який публічно підтвердив, що намагався в інтересах Росії впливати на архієпископа та ієрархів Грецької церкви напередодні засідання Собору ієрархів.

У відкритих джерелах зазначається, що як молодший партнер у коаліції з ліво-радикальною партією “Сіріза” в урядах Алексіса Ципраса та двічі міністр оборони Камменос не раз висловлював прокремлівські погляди.