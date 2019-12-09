Московський патріархат висвятив на єпископа в Криму спільника окупантів

На Чернігівщині в Миколаївському соборі Ніжина УПЦ МП висвятила на "єпископа Бахчисарайського" Каллініка Чернишева, якого російські окупанти нагородили медаллю "За захист Криму".

Про це повідомляє у Facebook керівник Чернігівської єпархії ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

"В Ніжинському козацькому Миколаївському соборі... було зроблено «єпископом Бахчисарайським» такого собі Каллініка Чернишева", - повідомив Зоря.

Він нагадав, що Каллінік активно сприяв окупації Криму Російською Федерацією навесні 2014 р. За це отримав відзнаку від окупантів і нею похвалявся.

"Ще майже чотири роки тому в Лаврі його обрали на «вікарного єпископа» в Крим, але через розголос в пресі досі побоювалися висвячували, бо такого кандидата могли просто заарештувати як пособника окупантів", - зазначив архієпископ.

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Він висловив думку, що з Росії "дали добро", а очільники УПЦ (МП) прорахували, що напередодні зустрічі в Парижі українська держава не схоче скандалу з Москвою.

"Однак, мабуть, побоялися робити це у Києві, тож подалися до козацького Ніжина... Поближче до Крут. Поближче до Батурина. Щоби не просто зробити відвертого пособника окупантів єпископом - а ще й при цьому демонстративно показати «кто в домє хазяін»", - прокоментував хіротонію Каллініка Зоря.

Фото: Євстратій Зоря, Фейсбук