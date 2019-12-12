Рада змінила штрафи за порушення трудового законодавства
Законопроєкт підтримали 267 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як ідеться в в пояснювальній записці, метою даного закону є "зменшення економічно необґрунтованих штрафних санкцій за порушення норм трудового законодавства України та зупинення процесу ліквідації малого та середнього бізнесу в Україні у зв’язку з застосуванням нищівних за своїм розміром штрафних санкцій".
Так, допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків буде каратися штрафом у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, та є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.
У разі повторного вчинення порушення протягом 2 років з дня його виявлення виводиться штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягнутиме штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати.
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», - у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати.
Порушення інших вимог законодавства про працю тягне за собою штраф у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення.
Згідно з текстом закону, у разі сплати юридичною або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50% розміру штрафу протягом десяти банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, така постанова вважається виконаною.
У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та усунення виявлених порушень, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.