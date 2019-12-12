Слідчим у справі Шеремета чинився системний спротив - глава Нацполіції

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що слідчим у справі щодо загибелі журналіста Павла Шеремета чинився системний спротив, але конкретних прізвищ він не назвав.

Про це він сказав на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом слідства на певних етапах дійсно чинився системний спротив. У нас є розуміння, хто це робив. Не виключаю, що у майбутньому деякі з цих осіб стануть фігурантами розслідувань", - сказав він.

Клименко зауважив, що враховуючи суспільний резонанс і те, що злочин перебуває на контролі керівництва держави, з дозволу слідчих стало можливо частково оприлюднити інформацію.

Він звернувся до суспільства з проханням надати додаткові відомості, щоб допомогти слідству. "Ми готові цю інформацію прийняти до відома, забезпечити безпеку цим громадянам та конфіденційність, ми готові до співпраці і вислухаємо кожного".

За його словами, минуло 3,5 роки з часу вбивства Шеремета, а з подібними замовними злочинами, які не розкрили по гарячих слідах, вкрай важко працювати.

Клименко подякував, зокрема, журналістам, які надали відзняті відеорепортажі в межах журналістських розслідувань.

Як повідомлялося, слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.