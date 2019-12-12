Від грипу в Україні вакцинується вдвічі більше людей, ніж минулого року

З 1 жовтня від грипу вакцинувалося вдвічі більше людей, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров`я.

"Цьогоріч з 1 жовтня вакцинувалася 208 551 людина, що вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за увесь минулорічний епідсезон вакцинувалися лише 161,5 тис. людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 млн українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені летальні випадки внаслідок грипу, з них 12 дітей до 17 років.

Протягом 49-го тижня на ГРВІ захворіли 173 365 людей, із них 69% — діти віком до 17 років. З початку епідсезону госпіталізовано 40 010 осіб. Найбільше госпіталізованих серед дітей віком до 4-х років.