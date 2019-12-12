Баканов підбив підсумки 100 днів СБУ і назвав найгучнішу справу

Баканов підбив підсумки 100 днів СБУ і назвав найгучнішу справу

Укрінформ
За 100 днів роботи Служба безпеки України довела, що здатна системно і ефективно протидіяти іноземним спецслужбам та досягати вагомих результатів у сферах захисту національної безпеки, боротьби з тероризмом та кіберзагрозами.

Про сказав голова СБУ Іван Баканов, коментуючи 100 днів своєї роботи на посаді, повідомляє СБУ.

"Останні результати доводять ефективність нових підходів у діяльності СБУ. Служба протидіє не дрібним шахраям, а дбає про національну безпеку країни. Так, лише у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності України ми розпочали 101 кримінальне провадження", - сказав він.

Найбільш гучною справою Баканов назвав затримання одного з ключових лідерів ІДІЛ на прізвисько «Аль Бара Шишані», який приїхав в Україну за підробленими документами. Спецоперація була проведена спільно з іноземними партнерами.

За даними керівника спецслужби, тільки з вересня цього року Служба заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям. Серед них – 9 діючих співробітників російських спецслужб, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. В’їзд закритий і для 9 представників пропагандистських ЗМІ, зокрема російських.

У сфері протидії кіберзагрозам зусиллями СБУ відкрито 124 кримінальні провадження. Спільно з партнерами із США Службі вдалося нейтралізувати потужне хакерське угруповання.

«Нами було заблоковано тисячі протиправних посягань в інтернеті на громадян України, країн Європи, США, Японії, їх органи влади та управління, об’єкти критичної інфраструктури», – зазначив голова СБУ.

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За його словами, за останні два тижні спецслужба заблокувала діяльність ще двох потужних угруповань кіберзлочинців. Зокрема, українські хакери викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США. Діяли хакери з 2010 року, їх річний обіг становив 500-700 тисяч доларів. У Києві СБУ ліквідувала «ботоферму», через яку хакери організовували масову реєстрацію фейкових акаунтів у соціальних мережах, активно надавали послуги російській стороні та особам, причетним до діяльності так званої «ДНР».

Як повідомлялося, Іван Баканов був призначений на посаду Голови СБУ 29 серпня 2019 року.

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