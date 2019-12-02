Баканов обговорив з послом Франції протидію міжнародному тероризму та кіберзагрозам

Голова Служби безпеки України Іван Баканов обговорив з послом Франції Етьєном де Понсеном питання посилення співпраці між Україною та Францією у безпековій сфері.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

«Позбавлення СБУ від застарілих практик і створення операційно та культурно сучасної організації забезпечить нам більші можливості для роботи у постійно мінливому оперативному середовищі, кращу ефективність та результативність», - заявив Баканов.

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Сторони обговорили взаємодію відомств сектору безпеки обох країн з протидії міжнародному тероризму та кіберзагрозам. Окремо наголошено на важливості реалізації запланованої реформи СБУ, яка відповідатиме очікуванням українських громадян щодо роботи Служби.

Голова Служби також підкреслив важливу роль Франції як стратегічного партнера України у врегулюванні ситуації на Сході України в Нормандському форматі.