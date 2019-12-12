Бородянський - на форумі про Революцію Гідності: Україні зараз потрібен дух Майдану

Україна має пригадати і переосмислити події Євромайдану заради об’єднання, перемоги у війні і свого майбутнього.

На цьому наголосив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час відкриття форуму "Революція Гідності: на шляху до історії", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Майдан був тією сутністю, яка руйнувала бар’єри... Це був надзвичайно складний період нашого суспільства, одночасно трагічний і героїчний. Мирний протест, який спричинили сваволя, а потім несправедливість і насилля влади, переріс у протистояння. Все починалося з того, що громадяни відчули, що вони поступово втрачають дане Конституцією право керувати своєю країною, що політики не лише не дотримали обіцянки, але зазіхнули на цивілізаційне майбутнє України”, - нагадав Бородянський.

Він зазначив, що люди вийшли за те, щоб мати право вільно творити своє майбутнє. Тоді зустрілися справедливі вимоги українського народу обирати майбутнє із кон’юнктурою групи можновладців. Цінності схлеснулися у двобої з меркантильними інтересами. І цінності перемогли.

“Це багато що змінило. Підтвердило цивілізаційний вибір країни. Показало, хто є хто серед сусідів. Відкрило новий етап у державотворенні. Дало надію на побудову суспільства, де панують права людини та ідеали верховенства права. Це був один із найкращих прикладів нашої історії, коли українці різних національностей, різної релігійної приналежності і навіть доволі різних політичних поглядів могли об’єднатися і діяти мудро, по совісті, конструктивно", - сказав міністр.

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За його словами, це була не революція, яка руйнує, а навпаки, революція, яка створює — спочатку відносини взаємодопомоги, потім пункти обігріву та барикади, а потім — нові державні інституції, правила, новий громадянський лад і візію спільного життя.

"Українці не так часто об’єднуються “за”. Ми звикли об’єднуватися “проти”. І це був феномен об’єднання “за”, - підкреслив Бородянський.

Він зазначив, що цей феномен має ставати практикою - внаслідок глибинного осмислення протестів, які відбувалися, і обов’язкового донесення до великої кількості громадян, що з нами відбувалося, відбувається і може відбуватися у майбутньому.

“Я дуже сподіваюся, що наше пригадування, осмислення, спроби осягнення цівілізаційного значення вибору українців у той час, а також аналіз того, як ми увічнюємо ті події 2013-14 років, сприятиме появі нових ідей, досліджень та проєктів. Ми маємо сьогодні пригадати дух Майдану, дух братерства та взаємовиручки, який тоді панував. Я переконаний, що зараз, у час війни та світової турбулентності, він нам дуже потрібен - щоб вистояти, щоб перемогти і щоб творити разом наше спільне вільне майбутнє”, - сказав Бородянський.

У Києві відбувся науковий форум "Революція Гідності: на шляху до історії" / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня у Києві відкрився мультидисциплінарний науковий форум “Революція Гідності: на шляху до історії”. Форум присвячений феномену Євромайдану. Участь у ньому беруть українські та іноземні дослідники. Дискусії стосуватимуться сучасної історії України, національної пам’яті та проблем формування громадянського суспільства в контексті протестних подій на Майданах.

12 грудня у межах форуму відбудеться круглий стіл на тему “Революція Гідності: пам’ять, осмислення, історія”. Науковий форум відбуватиметься впродовж 12–13 грудня у конференційній залі Будинку профспілок (м. Київ, майдан Незалежності, 18/2, перший поверх).