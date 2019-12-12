За три місяці Мінсоцполітики повідомило СБУ про шість випадків торгівлі людьми

Міністерство соціальної політики протягом вересня-листопада 2019 року направило до Служби безпеки України повідомлення щодо шести випадків про можливі факти торгівлі людьми.

Про це йдеться у відповіді Мінсоцполітики на інформаційний запит Укрінформу.

“Повідомляємо, що за період вересень-листопад 2019 року Міністерством соціальної політики України направлено до Служби безпеки України відповідні повідомлення щодо шести випадків, які свідчать про можливі факти незаконної діяльності, а саме торгівлі людьми шляхом введення в оману громадян України”, - ідеться у відповіді.

Як повідомляли у відомстві раніше, із 2012 року Мінсоцполітики встановило статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 874 людям.

Так, у 2019 році встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 181 людині, з яких 116 чоловіків, 52 жінки та 13 дітей.

Основними країнами призначення “живого товару” для трудової експлуатації є Росія, Україна, Польща, Німеччина, Чехія та Туреччина.

Найбільше таких випадків зафіксовано у 2018 році - 221, у 2017 - 198, 2016 - 110, 2015 — 83, 2014 — 27, 2013 — 41 та 2012 — 13.

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Серед ТОП-6 областей за виявленням постраждалих від торгівлі людьми з 2012 року є Харківська область - 72, Вінницька область - 65, Одеська область - 56, Дніпропетровська область - 53, Чернігівська область - 53 та Миколаївська область - 51.