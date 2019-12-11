Посольство з'ясовує, чи затримували українців у Гонконгу

Посольство України звернулося до компетентних органів Китаю з проханням повідомити про наявність затриманих українських громадян у Гонконгу.

Про це Укрінформу повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.

"Посольство звернулося до уповноважених органів з проханням повідомити про наявність затриманих або заарештованих громадян України. У разі підтвердження факту затримання консул забезпечить захист прав затриманих відповідно до норм міжнародного права", – зазначив Кирилич.

Крім того, в МЗС підготували рекомендації у зв'язку з протестними акціями в спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг). Так, українцям рекомендується "неухильно дотримуватися правил перебування іноземців в такому спеціальному адміністративному районі, обмежити пересування територією Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зборах, демонстраціях, а також відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації".

Українцям також рекомендується заздалегідь планувати поїздку в аеропорт і перевіряти статус рейсів на сайті Міжнародного аеропорту Гонконгу.

"При плануванні подорожі до Гонконгу необхідно врахувати, що останнім часом прикордонною службою цього міста здійснюється посилена перевірка документів іноземців, які прибувають в регіон (детальне опитування щодо встановлення мети запланованого в'їзду іноземців та огляд їхніх особистих речей)", – додали в МЗС.

За даними міністерства, основною причиною відмови громадянам України у в'їзді в Гонконг є недостатньо чітке і переконливе обґрунтування мети відвідування ними міста.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про затримання українців в Гонконзі, де вже кілька місяців тривають протести. Так, українські громадяни, перебуваючи в аеропорту Гонконгу, повідомляли, що українців після прильоту не випускали з аеропорту, затримували, вели на допит, а потім готували до депортації.

Як повідомляв Укрінформ, масові акції протесту у Гонконгу тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури Китаю.

18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет, застосувавши сльозогінний газ та водяні гармати.

Наприкінці листопада президент США Дональд Трамп підписав два закони, ухвалені майже одностайним голосуванням у Конгресі, які підтримують демократичні протести в Гонконгу та чинять додатковий тиск на офіційний Пекін.

У неділю, 8 грудня, на вулиці Гонконгу вийшли сотні тисяч людей на демонстрацію на підтримку протестного руху, який діє в місті сьомий місяць.