У Гонконгу перед протестами провели рейди: затримали 11 активістів

Поліція Гонконгу в ході рейдів затримала 11 демонстрантів.

Про це повідомляє South China Morning Post.

«Поліція Гонконгу заарештувала 11 осіб, а також вилучила зброю, в тому числі напівавтоматичний пістолет, під час загальноміських рейдів у неділю», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні в Гонконгу запланований узгоджений з владою протестний марш, організований Громадянським фронтом з прав людини.

Акція протесту розпочнеться о 15-й годині за місцевим часом у парку Вікторії.

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Напередодні цього маршу представники правоохоронних органів і провели свій рейд, у ході якого вилучили напівавтоматичний пістолет Glock з п'ятьма магазинами, три з яких були заряджені, а також три кинджали, ножі та 105 патронів.

Фото: Cable TV News