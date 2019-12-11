Литва виділить €100 тисяч Червоному Хресту в Україні

На 33-й Міжнародній конференції руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, що проходить 9-12 грудня у Женеві, Литва наголосила на своїй сильній підтримці руху та заявила про власний внесок у програму Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

Про це повідомляється на сайті МЗС Литви.

Посол Андрій Кривас, Постійний представник Литви при Представництві ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, який очолював литовську делегацію, повідомив, що Литва вирішила виділити 100 тисяч євро на діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

“Литовське товариство Червоного Хреста, яке відзначає сторіччя, є однією з найстаріших неурядових організацій Литви, важливий внесок якої в гуманітарну допомогу потрібний і дуже цінується”, - зазначив Кривас. Раніше у травні цього року Литва надала 100 тисяч євро на гуманітарну допомогу, координовану Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця для підтримки венесуельського народу.

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Міжнародна конференція Рухів Червоного Хреста та Червоного Півмісяця проводиться кожні чотири роки, щоб обговорити виклики щодо імплементації гуманітарного права та гуманітарної допомоги. Він приймає резолюції для забезпечення більш сталого виконання Женевських конвенцій 1949 року. Про захист жертв війни та інших інструментів міжнародного гуманітарного права та обирає Постійний комітет з руху. Цього року представники міністерств закордонних справ та національної оборони Литви беруть участь у конференції разом з керівниками Литовського товариства Червоного Хреста.

Фото: urm.lt