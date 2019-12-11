Епіфаній планує візит до Єгипту і літургію з африканським Патріархом

На початку наступного року предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній планує відвідати Єгипет, де з Патріархом Олександрійським і всієї Африки Феодором ІІ вперше звершить божественну літургію.

Про це сказав Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю “Українській правді”.

Зокрема, він назвав великим досягненням для Православної церкви України те, що впродовж цього року вона отримала визнання з боку двох помісних православних церков, які відіграють важливу роль у православ'ї - Елладської Православної церкви і Олександрійського патріархату.

Предстоятель звернув увагу на те, “яка відбувалася боротьба в середовищі Елладської Православної церкви, тому що Московський патріархат дуже наполегливо працював”.

“Приїздили делегації, митрополит Іларіон (очільник зовнішньоцерковної служби РПЦ – УП) їздив, переконував, спілкувався. Кожен архієрей Елладської церкви отримав цілу товсту папку різних статей, досліджень проти Православної церкви України. Уявляєте, як вони працювали – опрацювали кожного архієрея”, - додав митрополит Епіфаній.

Водночас він наголосив, що “Олександрійська церква пішла іншим шляхом: вони не збиралися, вони не дискутували, а патріарх Феодор виконав те, що покладалося на нього як на Предстоятеля: під час звершення божественної літургії пом'янув моє ім'я як Предстоятеля і цим засвідчив, що він визнає автокефалію”.

“Зараз він вже надіслав відповідного листа у відповідь на мого листа після обрання як Предстоятеля і планується, що на початку нового календарного року відбудеться мій мирний візит до Єгипту, де ми спільно вперше звершимо божественну літургію і налагодимо вже остаточно таке наше тісне спілкування”, - розповів Предстоятель ПЦУ.