До реабілітаційного центру “Вайварі” в Юрмалі прибули 10 колишніх бранців РФ

До Латвії прибули та розмістилися в Національному реабілітаційному центрі “Вайварі” (Юрмала) 10 колишніх українських політв’язнів в РФ, в тому числі журналіст Укрінформу Роман Сущенко.

Вони проходитимуть медичну реабілітацію до 22 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ввечері 10 грудня в терміналі Міжнародного Ризького аеропорту для зустрічі колишніх бранців Кремля зібралися дипломатичні працівники українського посольства; активісти української громади в Латвії, в тому числі ті, хто проводили акції з вимогою звільнення українських політв’язнів; а також медичні працівники з “Вайварі”, які відповідатимуть за перебування там українців. Зустріч знімав національний латвійський телеканал.

Першим привітав гостей на латвійській землі Посол України в Латвії Олександр Міщенко, який розказав, наскільки всі раді вітати колишніх бранців на волі, згадав про тісну співпрацю між Україною та Латвією і підкреслив, що ця поїздка стала можливою завдяки запрошенню уряду Латвійської республіки.

До Латвії прибули десять бранці Кремля, звільнених в результаті обміну 7 вересня: Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Микола Карпюк, Святослав Клих, Олександр Кольченко, Артур Панов, Євген Панов, Олег Сенцов, Олексій Сизонович, Роман Сущенко. Деякі прилетіли зі своїми близькими, тому загальна кількість прибулих - 17. Олег Сенцов має прибути трохи пізніше, наприкінці тижня.

Того ж вечора прибулі розмістились в НРЦ “Вайварі”, де після вечері з ними поспілкувався лікар - для попереднього визначення плану реабілітації.

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Упродовж перебування українців у Латвійській республіці відбудеться їх спілкування з керівництвом Держави. Зокрема плануються зустрічі зі спікером Сейму Інарою Мурнієце та головою МЗС Едгаром Ринкевичсом. Також будуть ознайомчі екскурсії Ригою та Латвією.

Спільна велика зустріч визволених бранців Кремля з українською громадою Латвії запланована на 19 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, в Києві безпосередньо перед поїздкою група колишніх бранців зібралася у Латвійському посольстві для зустрічі з Послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом і Міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксаною Колядою.

Нагадаємо: 7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.