Група українських воїнів пройшла реабілітацію в Польщі
Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу розповів співвласник центру “Добрий брат”, що діє у містечку Осєк Поморського воєводства на півночі Польщі, підприємець Маріуш Марковський.
“Сьогодні завершилася реабілітація 12 українських воїнів, яка тривала три тижні ”, - повідомив Марковський.
Він додав, що ще троє тяжкопоранених українців та одна особа супроводу залишаються у центрі для продовження реабілітаційного процесу.
За словами Марковського, наступна група поранених українських воїнів у складі 20-25 осіб приїде на реабілітацію на початку березня наступного року.
Як зазначив підприємець, з осені 2014 року в центрі побували понад 200 українських бійців, деякі з них по декілька разів. Здебільшого це військовослужбовці ЗСУ, але були й представники інших силових структур.
Марковський зауважив, що функціонування центру здійснюється коштом пожертв приватних осіб із Польщі та України, а також за значної підтримки української громади в РП.
“Добрий брат” - це громадський українсько-польський благодійний проєкт допомоги військовослужбовцям з України, які зазнали поранень у ході бойових дій на Донбасі. Він розпочинався як приватна ініціатива Маріуша Марковського, який восени 2014 року вперше запросив на лікування в Польщу 28 українських десантників. У 2015 році був створений фонд “Добрий брат” для допомоги у реабілітації на тривалій основі.
Центр в Осєку спеціалізується на реабілітації пацієнтів з ортопедичними й неврологічними захворюваннями, дисфункціями опорного апарату, органів слуху і зору, фантомним болем.