Група українських воїнів пройшла реабілітацію в Польщі

12 українських військовослужбовців, які зазнали поранень, пройшли курс відновлення у рекреаційно-реабілітаційному центрі “Добрий брат” у Польщі.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу розповів співвласник центру “Добрий брат”, що діє у містечку Осєк Поморського воєводства на півночі Польщі, підприємець Маріуш Марковський.

“Сьогодні завершилася реабілітація 12 українських воїнів, яка тривала три тижні ”, - повідомив Марковський.

Він додав, що ще троє тяжкопоранених українців та одна особа супроводу залишаються у центрі для продовження реабілітаційного процесу.

За словами Марковського, наступна група поранених українських воїнів у складі 20-25 осіб приїде на реабілітацію на початку березня наступного року.

Як зазначив підприємець, з осені 2014 року в центрі побували понад 200 українських бійців, деякі з них по декілька разів. Здебільшого це військовослужбовці ЗСУ, але були й представники інших силових структур.

Марковський зауважив, що функціонування центру здійснюється коштом пожертв приватних осіб із Польщі та України, а також за значної підтримки української громади в РП.

“Добрий брат” - це громадський українсько-польський благодійний проєкт допомоги військовослужбовцям з України, які зазнали поранень у ході бойових дій на Донбасі. Він розпочинався як приватна ініціатива Маріуша Марковського, який восени 2014 року вперше запросив на лікування в Польщу 28 українських десантників. У 2015 році був створений фонд “Добрий брат” для допомоги у реабілітації на тривалій основі.

Центр в Осєку спеціалізується на реабілітації пацієнтів з ортопедичними й неврологічними захворюваннями, дисфункціями опорного апарату, органів слуху і зору, фантомним болем.