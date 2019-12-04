Реабілітацію в Латвії пройдуть 11 звільнених українських політв’язнів
Про це розказали кореспонденту Укрінформу в Посольстві України в Латвійській Республіці.
“Звільнені з російського полону українські політичні в’язні Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Микола Карпюк, Святослав Клих, Олександр Кольченко, Артур Панов, Євген Панов, Олег Сенцов, Олексій Сизонович, Роман Сущенко 10-22 грудня проходитимуть оздоровчі процедури в Національному реабілітаційному центрі “Вайварі” в Юрмалі” - повідомили в Посольстві.
Українські дипломатичні робітники та представники української громади, які проводили і проводять пікетування російського посольства з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів, урочисто зустрінуть гостей у Ризькому міжнародному аеропорту 10 грудня.
Також плануються зустрічі з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Ринкевичсом, а також керівництвом Сейму Латвії. Також українці, що проходитимуть реабілітацію, матимуть кілька ознайомчих екскурсій з Ригою та Латвією.
Спільна велика зустріч визволених бранців Кремля з українською громадою Латвії запланована на 19 грудня.