До львівського госпіталю доставили 13 бійців, поранених в зоні ООС
Про це сказав журналістам представник інформагентства Міністерства оборони полковник Олександр Поронюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“До Львова на поглиблене лікування і реабілітацію прибули військовим літаком 13 бійців, які отримали поранення та травми в зоні ООС. Першу допомогу їм надали фронтові медики, згодом вони проходили курс лікування у Харківському госпіталі. Тепер ними займуться львівські лікарі”, - зазначив Поронюк.
За його словами, шестеро із бійців мають вогнепальні поранення. Одного із них скерували у реанімаційне відділення.
Як зазначив під час брифінгу керівник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда, заклад має всі необхідні препарати та можливості для повноцінної допомоги бійцям. Коли в чомусь виникне потреба, медики звернуться по допомогу до волонтерів і небайдужих.