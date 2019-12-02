СБУ підтверджує загибель двох спецпризначенців на Донбасі

СБУ підтверджує загибель двох спецпризначенців на Донбасі

Укрінформ
У СБ України підтвердили, що під час виконання бойового завдання на сході України загинули два бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у пресцентрі СБУ.

"Колектив Служби висловлює глибокі співчуття рідним загиблих співробітників Дениса Волочаєва та Дмитра Каплунова. Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС - велика втрата. Для Служби. Для країни і нації. Щирі співчуття родинам загиблих героїв", - наголосив голова СБУ Іван Баканов.

Зазначається, що СБУ всебічно підтримає їх родини, а бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем.

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Як повідомлялося, 1 грудня під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців. Пізніше з’явилася інформація, що загинули двоє офіцерів Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

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