Зеленський висловив співчуття з приводу загибелі двох військових на Донбасі

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам двох військовослужбовців, які загинули у неділю на Донбасі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Двоє загиблих військовослужбовців... Вічна пам'ять героям. Співчуття родинам і близьким. Втрачаємо найкращих”, - зазначив Президент.

Зеленський додав: “Ми обов'язково доб'ємося припинення вогню. Це припинення дитячих сліз, материнського болю і втрат наших побратимів”.

Як повідомлялося, 1 грудня під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців. Пізніше з’явилася інформація, що загинули двоє офіцерів Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.