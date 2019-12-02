Окупанти 7 разів порушили “тишу”, загинули двоє українських військових

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“1 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли: поблизу Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " СХІД": неподалік Лебединського – з РПГ та великокаліберних кулеметів; у районі Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів; біля Павлополя – з СПГ та стрілецької зброї; неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця. Внаслідок вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.