У Києві проходить третій Український жіночий конгрес

У столичному готелі Fairmont Grand Hotel проходить третій Український жіночий конгрес.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Конгрес відкриває перша леді Олена Зеленська.

Захід триватиме два дні, 10 і 11 грудня, упродовж яких заплановано обговорення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у форматі панельних дискусій.

Очікується, що впродовж Українського жіночого конгресу виступлять також прем'єр-міністр Олексій Гончарук, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, голова Верховного Суду Валентина Данішевська.

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