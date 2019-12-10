У Києві проходить третій Український жіночий конгрес
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Укрінформ
У столичному готелі Fairmont Grand Hotel проходить третій Український жіночий конгрес.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Конгрес відкриває перша леді Олена Зеленська.
Захід триватиме два дні, 10 і 11 грудня, упродовж яких заплановано обговорення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у форматі панельних дискусій.
Очікується, що впродовж Українського жіночого конгресу виступлять також прем'єр-міністр Олексій Гончарук, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, голова Верховного Суду Валентина Данішевська.
відео: Facebook