Година коду: українські школи приєдналися до заходу з популяризації інформатики

З 9 по 15 грудня у світі проходить захід з популяризації вивчення інформатики - Тиждень коду, долучитися до якого можуть і українські школи.

Цього року Година коду присвячена створенню алгоритмів для спілкування зі штучним інтелектом, розповіла Укрінформу на відкритому уроці з Години коду в київському ліцеї “Наукова зміна” розробник навчальних курсів на платформі Minecraft Education Edition в STEM-школі “Інвентор” Любов Філатова.

“У першу чергу Година коду спрямована на те, що навчати програмуванню дітей. Технології розвиваються дуже стрімко, і в майбутньому програмування буде таким же звичним, як знання української, англійської чи будь-якої іншої мови...Цього року Година коду була присвячена штучному інтелекту, ми навчали штучний інтелект розрізняти загрози і боротися з ними”, - зазначила Філатова.

Організатором Години коду є неприбуткова організація Code.org, це сайт, на якому діти та дорослі можуть вивчати програмування безкоштовно. Code.org залучає до співпраці таких партнерів, як Microsoft, який надає безкоштовний доступ до навчальної версії гри Minecraft Education Edition, де інтегровано середовище програмування.

В одній із київських шкіл, де 9 грудня провели Годину коду, учні 6 класів в Minecraft Education Edition в ігровій формі навчали штучний інтелект розрізняти загрози пожежі, ліквідовувати та попереджувати їх.

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“Ми беремо участь у Годині коду вже п’ятий рік поспіль. Це входження в програмування для 5-6 класів, діти вчаться в ігровій формі складати певні алгоритми з конкретних блоків. Це дає можливість їм проходити в грі блочне програмування, мотивує вивчати програмування”, - розповіла вчитель інформатики столичного ліцею “Наукова зміна” Алла Загорулько.

Як зазначено на сайті організатора Години коду Code.org, в Україні у 2019 році зареєструвалися для проведення Години коду 420 шкіл. Загалом по всьому світі зареєстровано 116 164 Години коду, які проведуть школи в понад 180 країнах світу.

На сайті розміщено безкоштовні підручники Години коду від різних розробників. Також доступні курси для чотирьох вікових груп: 4-6 років, 6+, 8-18 років, 10-18 років.

До ініціативи Code.org долучаються біля 400 партнерів, зокрема такі корпорації як Microsoft, Apple, Amazon, платформа курсів Coursera.