У Мін'юсті назвали переселенців однією з "найболючіших точок" країни

Полегшення доступу до правосуддя сприятиме процесу реінтеграції в Україні.

Про це під час презентації в Укрінформі результатів дослідження доступності безоплатної правової допомоги у Донецькій та Луганській областях зазначила заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць.

"Реінтеграція неможлива без належної юридичної підтримки людей, які на сьогодні повертаються в Україну, хочуть повернутись або думають над цим. І, власне, полегшення доступу до правосуддя є однією з найбільших умов для того, щоб люди могли повертатись в нашу державу і в подальшому пов'язувати своє життя саме з Україною", - зазначила вона.

Заступник міністра Мін'юсту наголосила, що однією з пріоритетних цілей програми розвитку і діяльності міністерства є, зокрема, те, "щоб кожна людина, яка опинилась у складній життєвій ситуації, отримала належну юридичну допомогу від держави".

"На сьогоднішній момент ми розуміємо, що внутрішньо переміщені особи є однією з "найболючіших точок" в нашій країні - через кількість, через проблеми, з якими стикаються ці люди. На сьогодні ми, реалізуючи нашу Угоду про асоціацію з ЄС, прекрасно розуміємо, що одна із найперших умов, які ставить перед нами Європейський Союз, це реінтеграція", - додала Коломієць.

Вона також зауважила, що "одним з найважливіших кроків міністерства" є щоденне покращення якості надання безоплатної правової допомоги".