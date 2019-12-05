В Україні досі немає обліку переселенців, яким потрібне житло — Денісова

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб залишається невирішеним, в Україні немає такого обліку.

Як повідомила у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, на цьому вона наголосила під час засідання парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

"Невирішеним залишається питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Більше того, наразі обліку таких осіб немає”, - зазначила Денісова.

На її переконання, для вирішення цього питання необхідно внести зміни до Житлового кодексу, ухваленого ще за часів Радянського союзу, де зазначений механізм здійснення такого обліку.

За даними Міністерства соціальної політики, станом на 2 грудня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 427 211 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.