В Україні досі немає обліку переселенців, яким потрібне житло — Денісова

В Україні досі немає обліку переселенців, яким потрібне житло — Денісова

Укрінформ
Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб залишається невирішеним, в Україні немає такого обліку.

Як повідомила у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, на цьому вона наголосила під час засідання парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

"Невирішеним залишається питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Більше того, наразі обліку таких осіб немає”, - зазначила Денісова.

На її переконання, для вирішення цього питання необхідно внести зміни до Житлового кодексу, ухваленого ще за часів Радянського союзу, де зазначений механізм здійснення такого обліку.

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За даними Міністерства соціальної політики, станом на 2 грудня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 427 211 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

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