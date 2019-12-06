Для угорських шкіл на Закарпатті підготують вчителів української мови — Новосад

Міністр освіти і науки Ганна Новосад після зустрічі з угорцями Закарпаття в Ужгороді заявила, що в уряді продовжуватимуть роботу з впровадження Закону України “Про освіту” згідно рекомендацій Венеційської комісії.

Про це Новосад розповіла під час пресконференції в Ужгороді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У рамках робочої поїздки на Закарпаття у нас була зустріч із представниками угорської громади області. Ми знаємо, що уже кілька років тривають суперечки навколо Закону “Про освіту”. Сьогодні на зустрічі в Ужгороді ми донесли до представників громади позицію нашого уряду в цьому питанні. Вона полягає у тому, що ми продовжимо впровадження Закону “Про освіту” 2017 року, виконуючи усі рекомендації, які нам дала Венеційська комісія, та спираючись на рішення Конституційного Суду, який визнав закон конституційним,” - заявила Новосад.

Вона наголосила, що на цій зустрічі було важливо донести до представників угорської громади дві речі.

“Перша — аби кожна дитина, незалежно від місця проживання, мала доступ до якісної освіти і володіла українською мовою, і ми як держава повинні це забезпечити. Друге — у липні Конституційний Суд дуже чітко сказав, що Закон “Про освіту” є конституційним, і тому повертатися до розмов, що у ньому є якісь обмеження для представників нацменшин в Україні, ми не будемо” - сказала вона.

Новосад зазначила, що наразі урядом продовжується імплементаційний період цього закону до 2023 року, а з 23-го року діти в державних школах з угорською мовою викладання будуть вивчати українську мову у збільшеному об'ємі. При цьому їхнє право на навчання рідною мовою зберігається.

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На зустрічі з угорцями Закарпаття Новосад також акцентувала, що найближчими роками уряд інвестуватиме в підготовку вчителів української мови угорських шкіл, вони пройдуть системне підвищення кваліфікації. Також інвестуватимуть у підручники, які мають бути адаптовані для вивчення української мови в угорських школах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 28 вересня 2017 року набув чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома або більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

48 народних депутатів оскаржили у КСУ статтю 7 зазначеного закону. Автори подання стверджують, що відповідно до цієї статті представники нацменшин позбавляються права з 5 класу школи здобувати освіту національною мовою.

У липні 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним закон "Про освіту".