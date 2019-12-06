У новому бюджеті для “Охматдиту” передбачені 500 мільйонів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Раді за підтримку рішення щодо виділення з Фонду глави держави 200 млн грн для добудови лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє пресслужба Президента.

"Сьогодні Верховна Рада підтримала законопроєкт, який був внесений мною як невідкладний, про виділення з Фонду Президента України 200 млн грн на добудову лікарні "Охматдит". Дякую всім народним обранцям за це справді дуже важливе рішення. 200 млн грн – це та сума, яка дасть змогу вже зараз прискорити добудову "Охматдиту", і ми зможемо закінчити будівництво вже навесні", – сказав Президент, коментуючи ухвалення парламентом відповідного закону.

Зеленський також зазначив, що у державному бюджеті на 2020 рік для "Охматдиту" передбачено 500 млн грн, які можуть бути використані для закупівлі обладнання.

"І вже в наступному році ми зможемо запустити новий корпус головної дитячої лікарні країни", – запевнив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у п’ятницю ухвалила закон, яким передбачено внесення змін до держбюджету на 2019 рік з метою збільшення видатків на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу “Охматдиту”.

Законом передбачається збільшити видатки за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (КПКВК 2301810) на суму 200 млн гривень.

Ці зміни пропонується реалізувати за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" (КПКВК 0411220) на таку саму суму.

Першу частину нового корпусу "Охматдиту" було відкрито у квітні цього року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого "Охматдиту" становитиме понад 67 тис. кв. м – кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.