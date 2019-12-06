Новий корпус Охматдиту планують відкрити у 2020 році: що в ньому буде

Новий корпус дитячої лікарні "Охматдит" буде запущений у наступному році.

Про це поінформував Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, коментуючи ухвалення парламентом рішення щодо виділення 200 млн грн з Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту на завершення будівництва лікарні, повідомляє Урядовий портал.

«З ініціативи Президента та за підтримки Верховної Ради сьогодні питання додаткових коштів для завершення будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдит" знято. І новий корпус буде запущено вже в наступному році. А це означає, що діти отримуватимуть якісне лікування в сучасній лікарні», - сказав Гончарук.

Глава уряду підкреслив, що 200 млн грн – це та необхідна сума, яка дозволить закінчити будівництво, і КМУ докладе всіх зусиль, щоб об’єкт був зданий в експлуатацію в першому кварталі наступного року.

У квітні цього року було відкрито першу частину нового корпусу Охматдиту. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами.

Весь комплекс оновленого Охматдиту складе більш як 67 тис. кв. м – кілька блоків, у яких будуть розміщуватися 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.