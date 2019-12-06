Охматдит отримає додаткові 200 мільйонів — Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено внесення змін до держбюджету на 2019 рік з метою збільшення видатків на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту.

За це рішення проголосувало 357 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законом передбачається збільшити видатки за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (КПКВК 2301810) на суму 200 млн гривень.

Ці зміни пропонується реалізувати за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" (КПКВК 0411220) на таку саму суму.

Як повідомлялося, 28 листопада Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спецлікарні "Охматдит", визначивши його як невідкладний.