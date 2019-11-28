200 мільйонів для Охматдиту: Зеленський пропонує Раді змінити бюджет-2019

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спецлікарні "Охматдит".

Документ зареєстрований під номером 2505, повідомляється на офіційному вебпорталі ВР.

"Законопроєктом передбачається збільшити видатки за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (КПКВК 2301810) на суму 200 000,0 тис. гривень", - ідеться у пояснювальній записці.

Зазначені зміни пропонується реалізувати за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" на таку саму суму.

Як зазначається у документі, для виконання робіт з будівництва лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту у 2019 році передбачено капітальні видатки в розмірі 600 млн грн, що не враховує реальну потребу. Високі вимоги до якості сировини і матеріалів, обладнання та устаткування, які застосовуються під час будівництва та оснащення комплексу, зумовили необхідність їх придбання за кордоном, тому імпортна складова проєкту становить орієнтовно 80%. Це, у свою чергу, приводить до необхідності надання авансів виконавцям робіт з термінами погашення до 10 місяців, що передбачено постановами Кабінету міністрів від 27 грудня 2001 року № 1764 та від 23 квітня 2014 року № 117.

"Виконання будівельних робіт згідно з директивним графіком неможливе без своєчасного фінансування в необхідних розмірах, тому у поточному році є необхідність виділення додаткового фінансування в сумі 200 млн гривень", - наголошується у пояснювальній записці.

Законопроєкт визначено Президентом як невідкладний.