На "мир за будь-яку ціну" з РФ готові погодитись 14% українців

Лише 14% українців вважають, що заради миру варто погоджуватися на будь-які компроміси.

Про це поінформувала директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи результати опитування "Шляхи досягнення миру на Донбасі: суспільні настрої, очікування, перестороги", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, люди хочуть миру, і позиція, що мир на Донбасі може встановитися лише з позиції сили, поділяють зараз 16%... Решта вважають, що потрібно це вирішувати мирним шляхом. Але тут дуже важливо, що за «мир за будь-яку ціну», погоджуватись на будь-які компроміси зараз згодні лише 14%. Тобто «мир за будь-яку ціну» люди не хочуть», - заявила Бекешкіна.

Вона додала, що принцип «іти на компроміси, але не на всі» у Західному регіоні підтримують 57% громадян, Центральному - 53%, Південному - 60%, Східному - 67%.

За словами Бекешкіної, на будь-які компроміси більш схильні йти жителі Південного регіону (24%) та Східного (18%). Значно менше таких у Центральному (10%) та Західному (13%) регіонах. Водночас, на Заході (29%) та в Центрі (20%) порівняно більше тих, хто вважає, що мир на Донбасі може встановитися лише з позиції сили.

За результатами опитування, на будь-які компроміси заради миру найбільше готові йти виборці «Опозиційної платформи – За життя» (близько 33%), менше – виборці «Слуги народу» (близько 14%), найменше – «Європейської солідарності» (лише близько 5%).

Загальнонаціональне дослідження громадської думки проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року у 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування здійснено за фінансування Представництва Європейського Союзу в Україні.