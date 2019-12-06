Нардеп Холодов став фігурантом справи НАБУ після розслідування "Схем"

НАБУ зареєструвало кримінальне провадження на підставі журналістського розслідування про тютюновий бізнес надрепа від "Слуги народу" Холодова та законодавчі ініціативи, які збільшують його прибутковість.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Підставою для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало журналістське розслідування проєкту "Схеми".

"4 грудня детективи НАБУ внесено відомості до ЄРДР за фактом можливого вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, а саме: закінченого замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем", - йдеться у відповіді НАБУ на журналістський запит "Схем".

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В розслідуванні "Схем", опублікованому в середині листопада, говорилося, що Дмитро Холодів володіє мережею тютюнових кіосків і пролобіював у Раді прийняття поправки, яка збільшує доходи роздрібних торговців сигаретами.

У жовтні цього року Верховна Рада підтримала законопроєкт №1049 та поправку №8, яка змінює формулу перерозподілу доходів між різними учасниками ринку тютюнових виробів. Зокрема, завдяки цій поправці повинна зрости дохідність гуртової та роздрібної торгівлі. Автори матеріалу стверджують, що Дмитро Холодів, бувши заступником голови комітету з фінансів, податкової та митної політики, лобіював цю поправку.

Журналісти прийшли до висновку, що Холодів фактично лобіював інтереси свого бізнесу, оскільки знайшли докази причетності депутата до мережі тютюнових кіосків компаній "Віктрум" та "Інтертабако".

За даними "Схем", фірма-власник кількох сотень столичних МАФів, які орендують згадані фірми, - "Київ маркет солюшн" - була заснована в сімейному маєтку сім'ї Холодових на Кіпрі. "Віктрум" та "Інтертабако" також пов'язані з депутатом через низку фірм-прокладок.

При цьому сам Холодів свою причетність до сигаретного бізнесу заперечує і стверджує, що інтересів у цій сфері у нього немає.