Зеленський доручив перевірити пожежну безпеку в усіх школах, вишах та лікарнях

Президент доручив Кабміну спільно з органами місцевого самоврядування протягом місяця провести перевірку стану протипожежної безпеки у будівлях масового перебування людей та перевірити посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

“Дав завдання Кабінету Міністрів спільно з органами місцевої влади у місячний термін: провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей: дитячих садочків, шкіл, професійно-технічних закладів і закладів вищої освіти, гуртожитків, закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, державних об’єктів критичної та транспортної інфраструктури”, - зазначив Президент.

Також він доручив провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта, на предмет халатності, безвідповідальності чи недоброчесності під час виконання ними службових обов’язків.

“Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної чи техногенної безпеки, домагатись їхнього безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності службових осіб, які їх допустили”, - підкреслив Зеленський.

Також він запропонував переглянути стан і належну забезпеченість матеріально-технічними та транспортними ресурсами рятувальних підрозділів, служб невідкладного реагування та медицини катастроф, передбачити вдосконалення їхнього технічного оснащення та оновлення сучасними засобами порятунку та комунікацій.

Крім того, глава держави закликав бізнес – власників торговельних центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів тощо бути соціально відповідальними, забезпечити у своїх закладах пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Станом на 6:00 5 грудня відомо про 27 постраждалих, які перебувають у стаціонарі. З них 15 неповнолітніх та 7 рятувальників.

Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Розшукують ще 14 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

За даними віцемера Одеси Павла Вугельмана, станом на ранок 5 грудня госпіталізовано 29 осіб, в тому числі, 14 підлітків і 15 дорослих, семеро з них рятувальники.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.