Пожежа в Одесі: директор коледжу заперечує версію про займання подовжувача

Директор Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любов Кочерга спростувала версію про займання подовжувача, що спричинив пожежу через перенапруження електромережі.

Про це керівник навчального закладу повідомила сьогодні на засіданні комісії з ТЕБ і НС в облдержадміністрації.

"Я очолила коледж у березні 2016 року. Можу сказати, що споруди коледжу перебувають на балансі Міносвіти, а управління та фінансування закладу було недавно передано департаменту освіти облдержадміністрації. Так само з обласного бюджету виділяються кошти на оплату житлово-комунальних послуг, зарплати працівникам, стипендії та харчування для пільгових категорій учнів. Останній ремонт будівлі коледжу проведено в 2005 році, в тому числі було здійснено заміну електромережі і обкладено стіни будівлі так званою "вагонкою". Більше ремонту електромережі не було, якщо не враховувати точечні ремонти, які здійснював електрик коледжу", - пояснила директор закладу.

За її словами, опалення в будівлі коледжу було підключено два тижні тому, тому потреби вмикати в приміщеннях електрообігрівачі не було потреби.

На думку гендиректора директорату вищої освіти і освіти дорослих Міносвіти Олега Шарова, "проводити своєчасні ремонтні роботи, в тому числі електромережі, адміністрація коледжу повинна була за рахунок коштів зі спеціально створеного фонду".

Читайте також: На пожежі в одеському коледжі зник директор Інституту біології південних морів НАН

Однак розмір фонду невеликий, до того ж, у шестиповерховій будівлі функціонували близько двох десятків організацій. Тому здійснення ремонту відкладалось через те, що треба було також вирішити питання, хто й скільки мав внести коштів для проведення ремонту будівлі.

Між тим, перевірка стану пожежної безпеки в будівлі коледжу, здійснена інспекторами Приморського відділу ДСНС у 2014 році, показала, що є ряд порушень. До попереднього директора коледжу було застосовано штрафні санкції, однак приписи інспектора про усунення порушень правил протипожежної безпеки не було виконано.

З урахуванням наслідків пожежі, члени комісії з ТЕБ і НС ухвалили рішення про необхідність вирішення облдержадміністрацією та Міносвіти питання про надання приміщення для продовження профільної діяльності коледжу економіки, права та ресторанного бізнесу.

Читайте також: В Одесі починають пошук тіл жертв пожежі у коледжі

Комісія також запропонувала ГУ ДСНС терміново провести перевірку закладів освіти щодо дотримання правил протипожежної безпеки і вжити відповідних заходів реагування, а департаменту освіти і науки посилити роботу щодо приведення навчальних закладів до належного протипожежного стану. Керівництву ГУ НП в області та облпрокуратури належить у стислі терміни розслідувати причини пожежі і доповісти про результати.

Департаменту фінансів, економічної політики та стратегічного планування запропоновано ОДА організувати надання допомоги родинам загиблих і постраждалих внаслідок пожежі у будівлі коледжу.

Також вирішено створити незалежну комісію за участю громадськості для розслідування причин пожежі у коледжі з трагічними наслідками.