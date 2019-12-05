Пожежа в Одесі: директор коледжу заперечує версію про займання подовжувача
Про це керівник навчального закладу повідомила сьогодні на засіданні комісії з ТЕБ і НС в облдержадміністрації.
"Я очолила коледж у березні 2016 року. Можу сказати, що споруди коледжу перебувають на балансі Міносвіти, а управління та фінансування закладу було недавно передано департаменту освіти облдержадміністрації. Так само з обласного бюджету виділяються кошти на оплату житлово-комунальних послуг, зарплати працівникам, стипендії та харчування для пільгових категорій учнів. Останній ремонт будівлі коледжу проведено в 2005 році, в тому числі було здійснено заміну електромережі і обкладено стіни будівлі так званою "вагонкою". Більше ремонту електромережі не було, якщо не враховувати точечні ремонти, які здійснював електрик коледжу", - пояснила директор закладу.
За її словами, опалення в будівлі коледжу було підключено два тижні тому, тому потреби вмикати в приміщеннях електрообігрівачі не було потреби.
На думку гендиректора директорату вищої освіти і освіти дорослих Міносвіти Олега Шарова, "проводити своєчасні ремонтні роботи, в тому числі електромережі, адміністрація коледжу повинна була за рахунок коштів зі спеціально створеного фонду".
Однак розмір фонду невеликий, до того ж, у шестиповерховій будівлі функціонували близько двох десятків організацій. Тому здійснення ремонту відкладалось через те, що треба було також вирішити питання, хто й скільки мав внести коштів для проведення ремонту будівлі.
Між тим, перевірка стану пожежної безпеки в будівлі коледжу, здійснена інспекторами Приморського відділу ДСНС у 2014 році, показала, що є ряд порушень. До попереднього директора коледжу було застосовано штрафні санкції, однак приписи інспектора про усунення порушень правил протипожежної безпеки не було виконано.
З урахуванням наслідків пожежі, члени комісії з ТЕБ і НС ухвалили рішення про необхідність вирішення облдержадміністрацією та Міносвіти питання про надання приміщення для продовження профільної діяльності коледжу економіки, права та ресторанного бізнесу.
Комісія також запропонувала ГУ ДСНС терміново провести перевірку закладів освіти щодо дотримання правил протипожежної безпеки і вжити відповідних заходів реагування, а департаменту освіти і науки посилити роботу щодо приведення навчальних закладів до належного протипожежного стану. Керівництву ГУ НП в області та облпрокуратури належить у стислі терміни розслідувати причини пожежі і доповісти про результати.
Департаменту фінансів, економічної політики та стратегічного планування запропоновано ОДА організувати надання допомоги родинам загиблих і постраждалих внаслідок пожежі у будівлі коледжу.
Також вирішено створити незалежну комісію за участю громадськості для розслідування причин пожежі у коледжі з трагічними наслідками.