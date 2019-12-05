Спецзагін ДСНС розбирає конструкції одеського коледжу - жертв пожежі поки не знайшли
Про це розповіла журналістам речниця ГУ ДСНС в Одеській області Ольга Сафронова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Після того, як сьогодні вранці підрозділи ДСНС загасили окремі осередки тління у згорілій будівлі коледжу, спецзагін рятувальників приступив до розбирання завалів і пошуку людей, що могли стати жертвами пожежі. Однак можу сказати, що протягом перших годин рятувально-пошукової операції нікого в будівлі не виявлено", - зазначила Сафронова.
За її словами, зараз рятувальники розбирають конструкції з вікон першого і другого поверхів. Вони вважають, що каркас будівлі у задовільному стані, але чимало конструкцій та простінки багатьох приміщень - в аварійному. Нещодавно було оголошено режим тиші, щоб експерти зробили заміри коливань конструкції будівлі.
Рятувальники також підіймаються з допомогою потужного підйомного крана на дах будівлі, спускаються на верхні поверхи, ведучи пошуки людей. Учасники спецзагону забезпечені сучасними інструментами для проходу крізь завали.
Наразі розпочали відкачувати з допомогою пожежних мотопомп воду з підвальних приміщень будівлі.
Як відомо, 14 осіб, які перебували 4 грудня в будівлі №25 на вул. Троїцькій, вважаються зниклими безвісти.