Зеленський звільнив керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Зеленський звільнив керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулешова з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Відповідний указ №886/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Звільнити Кулешова Миколу Валерійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, - зазначається в документі.

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Як повідомлялося, Кулешова було призначено на цю посаду указом Президента №590/2019 від 9 серпня 2019 року.

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