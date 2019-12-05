Зеленський звільнив керівника департаменту кібербезпеки СБУ

“Звільнити Кулешова Миколу Валерійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, - зазначається в документі.

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Як повідомлялося, Кулешова було призначено на цю посаду указом Президента №590/2019 від 9 серпня 2019 року.