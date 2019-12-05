Президент призначив нового заступника голови ДПСУ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Сердюка заступником голови Державної прикордонної служби України.
Відповідний указ №887/2019 опублікований на сайті глави держави.
“Призначити Сердюка Сергія Івановича заступником голови Державної прикордонної служби України”, - ідеться в документі.
Як зазначається на сайті Держприкордонслужби, генерал-майор Сердюк донедавна працював директором Департаменту організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення. В апараті Державної прикордонної служби України Сердюк працює з 2014 року.
Фото: dpsu.gov.ua