Бібліотеки, молодіжні центри й школи: МКМС планує запустити кілька програм волонтерства

Міністерство культури, молоді та спорту планує запустити через новостворене Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України кілька національних програм волонтерства.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у виступі на відкритті VIII Форуму організаційного розвитку громадянського суспільства "Точка неповернення", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Планую, що через цю агенцію (Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України. - Ред.) за допомогою змін у законодавстві ми зможемо надавати не лише підтримку заходів, як це зараз відбувається, а й інституційну підтримку організаціям, щоб вони могли розвиватися і залучати людей постійно, а не виключно під час проведення якихось активностей. Ми плануємо запустити декілька національних програм волонтерства для бібліотек, молодіжних центрів, шкіл та волонтерів третього віку", - сказав Бородянський.

За його словами, йому подобається назва "волонтери третього віку", яку у світі знайшли для пенсіонерів.

"Я вважаю, якщо ми запустимо програму, в якій волонтери третього віку братимуть участь у суспільному житті країни, ми точно посилимо свою спроможність до емпатії і побудови нашої країни. І побудуємо її", - акцентував міністр.

Він додав, що новостворена агенція буде підтримувати інші ініціативи, які допомагатимуть молоді соціалізуватися і знаходити себе в суспільстві.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів створив сім нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту в межах бюджету відповідного міністерства.

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Так, згідно з постановою, створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.