Бібліотеки, молодіжні центри й школи: МКМС планує запустити кілька програм волонтерства
Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у виступі на відкритті VIII Форуму організаційного розвитку громадянського суспільства "Точка неповернення", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Планую, що через цю агенцію (Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України. - Ред.) за допомогою змін у законодавстві ми зможемо надавати не лише підтримку заходів, як це зараз відбувається, а й інституційну підтримку організаціям, щоб вони могли розвиватися і залучати людей постійно, а не виключно під час проведення якихось активностей. Ми плануємо запустити декілька національних програм волонтерства для бібліотек, молодіжних центрів, шкіл та волонтерів третього віку", - сказав Бородянський.
За його словами, йому подобається назва "волонтери третього віку", яку у світі знайшли для пенсіонерів.
"Я вважаю, якщо ми запустимо програму, в якій волонтери третього віку братимуть участь у суспільному житті країни, ми точно посилимо свою спроможність до емпатії і побудови нашої країни. І побудуємо її", - акцентував міністр.
Він додав, що новостворена агенція буде підтримувати інші ініціативи, які допомагатимуть молоді соціалізуватися і знаходити себе в суспільстві.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів створив сім нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту в межах бюджету відповідного міністерства.
Так, згідно з постановою, створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.