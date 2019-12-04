В Егейському морі зазнало аварії судно з українцями на борту

Біля берегів Греції у Егейському морі судно New Leo з українцями на борту потрапило у шторм та зазнало аварії, 14 українських моряків врятували грецькі служби порятунку.

Про це повідомляє Maritime Bulletin.

"Вантажний корабель NEW LEO зазнав аварії у Егейському морі вранці 4 грудня, під час подорожі з грецького Елевсіса до Гемліка Туреччина, з вантажем сталі на борту", - йдеться у повідомленні.

Корабель у відкритому морі потрапив у шторм, і сильний нахил судна призвів до зміщення вантажу на борту та перевертання. Екіпаж подав сигнал тривоги.

Грецька берегова охорона та ВМС спільно провели рятувальну операцію, 14 членів екіпажів, усі громадяни України, були доправлені у безпечне місце.

Стан корабля наразі невідомий, втім є припущення, що судно все ще може бути на плаву.