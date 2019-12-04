У Німеччині не підтверджують затримання Онищенка

Генеральна прокуратура федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не підтверджує затримання українського підприємця, колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Укрінформ зробив запит до Генпрокуратури в Кельн.

"Такий арешт у місцевій зоні відповідальності не може бути підтверджений", - заявила прессекретар відомства.

Раніше повідомлялося, що бізнесмена затримали в Аахені. Це місто знаходиться в даній федеральній землі.

На запит до Федерального міністерства внутрішніх справ його речник порадив зв’язатися "з компетентними органами Північного Рейну-Вестфалії або генеральним прокурором".

Як повідомляв Укрінформ, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків розповів, що колишнього народного депутата Олександра Онищенка 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

За його словами, ексдепутата затримали поблизу міста Ольденбург і зараз

Онищенко втік з України влітку 2016 року. Його обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.