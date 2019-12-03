Ювілеї та пам’ятні дати: парламент визначився з “календарем” на 2020 рік

Верховна Рада ухвалила постанову "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році".

Відповідне рішення підтримали 318 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ визначає перелік річниць найважливіших подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2020 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні.

Зокрема, наступного року на державному рівні відзначатимуться: 1075 років з часу першої писемної згадки про місто Коростень; 1075 років з початку правління княгині Ольги; 920 років з часу першої писемної згадки про місто Дубно; 900 років з часу першої писемної згадки про Видубицький монастир; 500 років з часу створення Нобельського Євангелія – найдавнішої рукописної книги Полісся; 400 років з часу відновлення православної ієрархії у Києві та обрання Київським православним митрополитом Йова Борецького; 375 років з часу заснування міста Слов'янська; 310 років з дня прийняття Конституції Пилипа Орлика; 250 років з часу заснування міста Запоріжжя; 155 років з дня відкриття Одеського національного університету імені Мечникова.

Постановою парламент рекомендував уряду створити організаційний комітет із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2020 році та розробити й затвердити відповідні плани заходів.

Водночас профільним міністерствам (освіти та науки; культури, молоді та спорту; закордонних справ) рекомендовано проводити в навчальних закладах уроки, виховні години, засідання за круглим столом, конференції, інші тематичні заходи, приурочені до пам’ятних дат та ювілеїв; включити відповідні теми до переліку конкурсів МАН, а також до рефератів, курсових та дипломних робіт у навчальних закладах; забезпечити організацію у закладах культури тематичних виставок, експозицій, приурочених до пам’ятних дат та ювілеїв; опрацювати питання щодо завчасного включення найбільш визначних дат української історії до списку знаменних дат ЮНЕСКО.

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Також рекомендується Держкомтелерадіо створювати тематичні теле- і радіопередачі та висвітлювати заходи із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв. ПАТ “Укрпошта” запропоновано видати поштові конверти та поштові марки, а Національному банку України - виготовити ювілейні монети з нагоди пам’ятних дат та ювілеїв 2020 року.